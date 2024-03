Qin Huang Dao Yao Hua Glass Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems AS":

Die Jiangsu Phoenix Property Investment wird aktuell aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet, da der aktuelle Kurs von 3,11 CNH 16,84 Prozent unter dem GD200 (3,74 CNH) liegt. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 3,41 CNH liegt, wird ein "Schlecht"-Signal wahrgenommen, da der Abstand -8,8 Prozent beträgt. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Schlecht", wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Jiangsu Phoenix Property Investment derzeit überverkauft ist, mit einem Wert von 17,39 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 57, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird der RSI daher als "Gut" bewertet.

Die Kommunikation über Jiangsu Phoenix Property Investment in den sozialen Medien zeigt in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung sowohl aus charttechnischer Sicht, als auch im Hinblick auf den RSI, das Sentiment und die Anleger-Stimmung.