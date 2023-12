Qiming Information Aktie: Nach so langer Zeit …

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. Aktuell wurde die Aktie von Qiming Information verstärkt in den Diskussionen in den sozialen Medien thematisiert. Dabei überwogen hauptsächlich negative Meinungen. Ebenso beschäftigte sich der Markt in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Aspekten rund um Qiming Information, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Sektor "Informationstechnologie" erzielte Qiming Information eine Rendite von 41,51 Prozent, was mehr als 30 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Software"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 16,55 Prozent, wobei Qiming Information mit 24,95 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Qiming Information als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 42,18, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der Wert für den RSI25 bei 49,22 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Daraus ergibt sich das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Dividendenrendite von Qiming Information beträgt 0,33 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was lediglich 0,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.