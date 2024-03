Qiming Information Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Aktienkurs von Qiming Information verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,41 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Qiming Information um 12,12 Prozent über dem Durchschnitt (-16,54 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt -19,16 Prozent, wobei Qiming Information aktuell 14,75 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Qiming Information mit 0,32 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,76 Prozent in der Branche "Software". Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Qiming Information-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 42,66 und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 48,05, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Qiming Information überwiegend positiv diskutiert, wobei an neun Tagen positive Themen überwogen und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und wird insgesamt mit "Gut" bewertet.