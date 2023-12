Wichtige Nachricht für Assembly Biosciences-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Analyse von Assembly Biosciences wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 55,56 Punkten, was bedeutet, dass die Assembly Biosciences-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25 Tagen basiert, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Somit erhält Assembly Biosciences eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Analysteneinschätzung der Aktie der Assembly Biosciences ergibt insgesamt eine Einschätzung von "Gut", basierend auf den Einstufungen von 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen in den letzten zwölf Monaten. Da es keine aktuellen Analystenupdates zu Assembly Biosciences gibt, bleibt das mittlere Kursziel für die Aktie bei 1,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 100 Prozent darstellt und somit als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie von 2,5 % wird die Ausschüttung von Assembly Biosciences als niedriger bewertet, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Assembly Biosciences im Vergleich zu den vergangenen Monaten auf normalem Niveau bleiben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich aus der Bewertung von Analysten und weichen Faktoren eine Gesamteinschätzung der Aktie der Assembly Biosciences als "Neutral"-Wert.