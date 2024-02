Qilu Expressway Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Aktienkurs von Qilu Expressway verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,83 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Verkehrsinfrastruktur-Branche eine Underperformance von -5,69 Prozent darstellt. Im Industrie-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -8 Prozent, wobei Qilu Expressway um 0,83 Prozent unter diesem Wert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Qilu Expressway beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 57,14 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 52,78 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Qilu Expressway beträgt aktuell 9,58 Prozent, was 1,68 Prozent über dem Durchschnittswert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine Bewertung von "Gut" von unseren Analysten.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positiven noch negativen Ausschläge in Bezug auf das Unternehmen Qilu Expressway. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet, auch im Anleger-Sentiment.

