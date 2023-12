Qilu Expressway Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Qilu Expressway-Aktie wird anhand verschiedener Indikatoren bewertet. Zunächst wird der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage betrachtet, der aktuell bei 2,34 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,11 HKD liegt deutlich darunter, was eine Abweichung von -9,83 Prozent im Vergleich bedeutet. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 2,3 HKD über dem letzten Schlusskurs von 2,11 HKD, was einer Abweichung von -8,26 Prozent entspricht. Somit erhält die Qilu Expressway-Aktie auch in diesem Fall ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Aktie also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" erzielte die Qilu Expressway-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,77 Prozent, was 26,18 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt 8,23 Prozent, und die Qilu Expressway-Aktie liegt aktuell 16,54 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Qilu Expressway-Aktie wird als eher neutral eingestuft. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Qilu Expressway-Aktie liegt mit einem Wert von 6,52 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 14. Dadurch erscheint die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger und wird daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "gut" bewertet.