Qilu Expressway Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Der Aktienkurs von Qilu Expressway verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 24,77 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche eine Outperformance von 24,29 Prozent darstellt. Im Gegensatz dazu verzeichnete der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von -3,75 Prozent, wobei Qilu Expressway um 28,52 Prozent über dem Durchschnitt lag. Diese starke Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Qilu Expressway bei 2,09 HKD und ist somit -7,93 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -10,3 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Qilu Expressway als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 100, was eine "Schlecht"-Empfehlung für diesen Zeitraum bedeutet, während der RSI25 bei 86,67 liegt und somit auch eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass Qilu Expressway mit einer Dividendenrendite von 8,24 Prozent nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt der Verkehrsinfrastruktur von 8,3 Prozent liegt. Die Differenz von 0,06 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Neutral".