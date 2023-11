Qilian International Holding Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Sentiment und Buzz: Qilian-Aktie zeigt mittlere Diskussionsintensität

Die Analyse von Sentiment und Buzz für die Qilian-Aktie über einen längeren Zeitraum ergibt interessante Erkenntnisse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und die Rate der Stimmungsänderung wurden dabei ausgewertet. Insgesamt weist die Aktie eine durchschnittliche Aktivität auf, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht somit einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher für Qilian in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Technische Analyse: Qilian-Aktie erhält "Schlecht"-Bewertung

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 0,95 USD für den Schlusskurs der Qilian-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 0,463 USD, was einem Unterschied von -51,26 Prozent entspricht, und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen negative Abweichungen auf, wodurch die Qilian-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik erhält.

Anleger: Positive Bewertungen in sozialen Medien

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Qilian-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen der letzten Tage wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Relative Strength Index: Qilian wird als "Neutral" eingestuft

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für den 7-Tage-RSI beträgt der Wert 33,66, was bedeutet, dass Qilian momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 59,43) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird Qilian damit für diesen Punkt der Analyse mit "Neutral" bewertet.