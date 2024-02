Qilian International Holding Aktie: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Smiths Group":

In den letzten Wochen gab es bei Qilian keine wesentliche Veränderung im Sentiment und Buzz. Dies bedeutet, dass keine signifikanten positiven oder negativen Tendenzen in den sozialen Medien festgestellt wurden, die das Stimmungsbild beeinflussen. Daher wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Qilian daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Note.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse und bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum. Der RSI von Qilian liegt bei 38,8, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen wird, weist mit 51,05 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis des RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Qilian eher neutral diskutiert, wobei an zwei Tagen positive Diskussionen überwogen. Aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Auf dieser Grundlage erhält Qilian insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Qilian auf 0,73 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,608 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund einer Distanz von -16,71 Prozent zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist hingegen einen Stand von 0,53 USD auf, was zu einer "Gut"-Einschätzung mit einem Abstand von +14,72 Prozent führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Stimmungsbild und die technische Analyse von Qilian derzeit auf "Neutral" eingestuft werden, während das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Bewertung erhält.