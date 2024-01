Qiaoyin Environmental Tech Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An drei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Qiaoyin City Management gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Je nach Intensität der Diskussion und der Häufigkeit von Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Für Qiaoyin City Management wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der aktuelle Wert für Qiaoyin City Management beträgt 34,12, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ebenfalls ein Wert von 51, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI eine Einstufung von "Neutral".

Die Durchschnittswerte des Schlusskurses der Qiaoyin City Management-Aktie für die letzten 200 Handelstage und die letzten 50 Handelstage weisen darauf hin, dass die Aktie aus charttechnischer Sicht ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils nah am Durchschnitt, was zu dieser Einschätzung führt.