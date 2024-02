Qiaoyin Environmental Tech Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Qiaoyin City Management liegt bei 52,57 und zeigt somit an, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Durch die Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt sich ein RSI von 65, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über die Qiaoyin City Management, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher positiv, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Qiaoyin City Management bei 11,4 CNH liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 8,51 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -25,35 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 10,44 CNH, was zu einem Abstand von -18,49 Prozent und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Schlecht" in dieser Kategorie.

Was die Anleger betrifft, so war die Stimmung in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils neutral, mit etwas positiverer Stimmung in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dieser positiven Diskussionen und des neutralen Stimmungsbarometers wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.