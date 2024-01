Qiaoyin Environmental Tech Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Eleco":

Die technische Analyse der Qiaoyin City Management zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 11,57 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 11,4 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -1,47 Prozent zum GD200, was als "Neutral" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 11,1 CNH, was einer Distanz von +2,7 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtnote von "Neutral".

Beim Relative Strength Index (RSI) ergibt sich ein Wert von 37,08, was darauf hinweist, dass die Qiaoyin City Management weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Wenn dieser Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 44, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich eine Einstufung von "Neutral" für den RSI.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass überwiegend positive Meinungen zu Qiaoyin City Management in den sozialen Medien verbreitet wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um Qiaoyin City Management in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist laut der Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt kann also Qiaoyin City Management als "Neutral"-Wert betrachtet werden.

