Qiaoyin Environmental Tech Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

In den letzten Tagen war die Stimmungslage bei den Anlegern in sozialen Netzwerken neutral. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt neun Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkte Gespräche der Anleger über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Qiaoyin City Management. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen indiziert, liegt bei Qiaoyin City Management bei 52,57. Dies wird als "Neutral" betrachtet, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 65, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Bei Qiaoyin City Management wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher positiv, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Qiaoyin City Management derzeit auf 11,4 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 8,51 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -25,35 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 10,44 CNH, was eine Distanz von -18,49 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".