Qianjiang Yongan Pharmaceutical Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet zu bewerten. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Qianjiang Yongan Pharmaceutical zeigt die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Qianjiang Yongan Pharmaceutical bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qianjiang Yongan Pharmaceutical mit 118,87 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Arzneimittel" weist einen Wert von 0 auf. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Dividendenrendite von Qianjiang Yongan Pharmaceutical liegt mit aktuell 0,98 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt wird die Aktie auch in diesem Bereich "neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Qianjiang Yongan Pharmaceutical-Aktie beträgt aktuell 22, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine abweichende Bewertung und führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Qianjiang Yongan Pharmaceutical ein "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt die Bewertung der verschiedenen Faktoren eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Qianjiang Yongan Pharmaceutical.