Qianjiang Yongan Pharmaceutical Aktie: Der absolute Knall!

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Qianjiang Yongan Pharmaceutical eine Performance von -40,5 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -18,02 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Qianjiang Yongan Pharmaceutical im Branchenvergleich um -22,48 Prozent unterperformt hat. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -20,12 Prozent im letzten Jahr, und Qianjiang Yongan Pharmaceutical lag ganze 20,38 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Qianjiang Yongan Pharmaceutical-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 9,47 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,2 CNH weicht somit um -23,97 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist einen Abweichung von -11,22 Prozent auf. Somit erhält die Qianjiang Yongan Pharmaceutical-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating.

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 83,55 einen ähnlichen Wert wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Arzneimittel" von 0. Auf Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Bezogen auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite 1,02 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,7 Prozent liegt. Daher bekommt die Dividendenpolitik der Qianjiang Yongan Pharmaceutical-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Performance der Qianjiang Yongan Pharmaceutical-Aktie eine Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich sowie "Schlecht"-Ratings in der technischen und fundamentalen Analyse. Die Dividendenpolitik erhält hingegen eine neutrale Bewertung.