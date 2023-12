Qianjiang Yongan Pharmaceutical Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in den sozialen Medien können sich auf die Einschätzung von Aktien auswirken. Im Fall von Qianjiang Yongan Pharmaceutical wird eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "neutral" führt.

Ein weiteres wichtiges Signal ist der Relative Strength-Index (RSI), der Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI für Qianjiang Yongan Pharmaceutical liegt bei 45,45, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "neutral"-Einschätzung hin.

Auch im Hinblick auf fundamentale Kriterien wird eine "neutral"-Bewertung vorgenommen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche.

In Bezug auf die Performance in den letzten 12 Monaten verzeichnet Qianjiang Yongan Pharmaceutical eine Underperformance sowohl im Vergleich zur Branche als auch zum Gesundheitspflege-Sektor. Die Aktie fiel um 17,73 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt nur um 0,5 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor lag die Performance deutlich darunter.

Insgesamt wird die Aktie von Qianjiang Yongan Pharmaceutical auf Grund der Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich mit einem "schlecht"-Rating bewertet.

