Qianjiang Yongan Pharmaceutical Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qianjiang Yongan Pharmaceutical liegt bei 70, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral bewertet wird. In Bezug auf fundamentale Kriterien wird die Aktie weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 19 Punkten, was bedeutet, dass Qianjiang Yongan Pharmaceutical momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 68,91, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Qianjiang Yongan Pharmaceutical-Aktie am letzten Handelstag bei 7,28 CNH lag, was einem Unterschied von -24,48 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 8,8 CNH um 17,27 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Qianjiang Yongan Pharmaceutical bei -47,8 Prozent, was mehr als 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -18,99 Prozent aufweist, liegt die Aktie mit -28,81 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.