Qianjiang Yongan Pharmaceutical Aktie: Alles völlig egal!

Die Qianjiang Yongan Pharmaceutical Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs (GD) von 9,54 CNH erreicht, während der aktuelle Kurs bei 6,91 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -27,57 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso verhält es sich mit dem GD50, der bei 8,39 CNH liegt und somit einen Abstand von -17,64 Prozent aufweist, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 83,55, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Arzneimittel" weist einen Wert von 0 auf. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt. Aufgrund dessen ergibt sich eine Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung von "Gut".

Hinsichtlich des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ein Wert von 65,81, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 62,72 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Qianjiang Yongan Pharmaceutical Aktie auf Basis der technischen und fundamentalen Analyse sowie der Anleger-Stimmung eine insgesamt neutrale Bewertung erhält.