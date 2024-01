Qianhe Condiment, Food Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Das Anleger-Sentiment für Qianhe Condiment And Food wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Qianhe Condiment And Food auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet wird deutlich, dass Qianhe Condiment And Food bei der Diskussionsintensität interessante Ausprägungen zeigt. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, woraus sich eine weitere "Gut"-Bewertung ableiten lässt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Qianhe Condiment And Food bei 19,31 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 14,73 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -23,72 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 16,67 CNH eine negative Bewertung von -11,64 Prozent Abstand, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Qianhe Condiment And Food weist aktuell auf eine überkaufte Aktie hin. Der 7-Tage-RSI beträgt 70,28 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 71,75 Punkten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Anleger-Stimmung, eine gute Diskussionsintensität und positive Stimmungsänderungen, während die technische Analyse sowie der Relative Strength Index auf eine negative Einschätzung der Qianhe Condiment And Food Aktie hindeuten.