Qianhe Condiment, Food Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index (RSI) der Qianhe Condiment And Food liegt bei 21,11, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Qianhe Condiment And Food liegt mit einem Kurs von 15,61 CNH inzwischen +2,03 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -14,47 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.

Die Stimmung rund um die Aktie von Qianhe Condiment And Food ist überwiegend positiv. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt hingegen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Änderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine uneinheitliche Bewertung der Qianhe Condiment And Food, wobei die kurzfristige Stimmung als positiv und die langfristige Stimmung als eher negativ einzustufen ist.