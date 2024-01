Qianhe Condiment, Food Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Qianhe Condiment And Food-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet, da der aktuelle Kurs von 15,5 CNH einen Abstand von -19,06 Prozent zum GD200 (19,15 CNH) aufweist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, signalisiert mit einem Kurs von 16,5 CNH ein "Schlecht"-Signal aufgrund eines Abstands von -6,06 Prozent. Somit ergibt sich insgesamt eine negative Bewertung auf Basis der Durchschnittswerte aus 50 und 200 Tagen.

Das Anleger-Sentiment für die Qianhe Condiment And Food-Aktie steht dagegen mehrheitlich positiv, auch wenn in den letzten Tagen keine starken Diskussionen in den sozialen Medien stattfanden. Das führt zu einer "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung insgesamt.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie als neutral ein, mit einem RSI7-Wert von 56,98 und einem RSI25-Wert von 57,83.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigte in den letzten Wochen zunehmend negative Kommentare über Qianhe Condiment And Food, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Dennoch wurde über das Unternehmen mehr diskutiert als normal, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Qianhe Condiment And Food-Aktie aus technischer und sozialer Sicht.