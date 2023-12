Qianhe Condiment, Food Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

In den letzten zwei Wochen wurde Qianhe Condiment And Food hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet. Dies ergab sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -20,54 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Qianhe Condiment And Food-Aktie der letzten 200 Handelstage (19,62 CNH) mit dem aktuellen Kurs (15,59 CNH) vergleicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (16,72 CNH) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -6,76 Prozent führt. Daher erhält das Unternehmen aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Qianhe Condiment And Food beträgt 47,76, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 72,14 und deutet auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Diskussionsintensität der Aktie war im Durchschnitt, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Allerdings fand eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung statt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.