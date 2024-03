Qianhe Condiment, Food Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Qianhe Condiment And Food-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 17,47 CNH erreicht, während der eigentliche Kurs bei 17,36 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -0,63 Prozent zum GD200 und einer neutralen Bewertung. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die letzten 50 Tage 15,35 CNH, was einem Abstand von +13,09 Prozent entspricht und zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Qianhe Condiment And Food ist insgesamt sehr positiv. In den letzten Wochen wurden besonders positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Gesamteinschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 14, was auf eine Überverkauftheit des Wertpapiers hinweist und zu einer guten Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 30,92, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Analyse der RSIs daher mit einem guten Rating beurteilt.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen für Qianhe Condiment And Food deutlich eingetrübt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem schlechten Rating bewertet.