Qianhai, Shenzhen, setzt neue Maßstäbe für internationale juristische Dienstleistungszentren

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Im September sind zwei Jahre seit der Veröffentlichung des Plans zur umfassenden Vertiefung der Reform und der Öffnung der Kooperationszone Qianhai Shenzhen-Hongkong für die moderne Dienstleistungsbranche (der Qianhai-Plan) vergangen und der internationale Rechtsdienstleistungsbezirk Qianhai Shenzhen-Hongkong öffnet seine Türen zur Welt noch weiter.In einem kürzlich erfolgten Schritt nahm das Handelsministerium von China die „Entwicklung des internationalen juristischen Dienstleistungsbezirks Qianhai Shenzhen-Hongkong" in die Prioritätenliste für Pilot-Freihandelszonen (2023-2025) auf, dabei liegt ein besonderer Fokus auf Schlüsselinitiativen im Gebiet Qianhai-Shekou. Seit seiner Eröffnung im Januar 2022 hat der internationale juristische Dienstleistungsbezirk Qianhai Shenzhen-Hongkong 182 juristische Dienstleistungsunternehmen in sechs unterschiedlichen Kategorien angezogen. Insbesondere ist Qianhai die einzige Region in Guangdong, die autorisiert ist, um gemeinsame Operationen chinesischer und ausländischer Anwaltskanzleien anzuführen. 7 Joint Ventures wurden von Anwaltskanzleien aus Guangdong, Hongkong und Macao innerhalb von China gegründet und wählten gemäß der Aufsichtsbehörde der Kooperationszone Qianhai Shenzhen-Hongkong für die moderne Dienstleistungsbranche Qianhai als ihren Sitz.Der internationale juristische DienstleistungsbezirkQianhai Shenzhen-Hongkong verfügt über ein umfassendes System für die Beilegung von Handelsstreitigkeiten, das sowohl den Mechanismus der „gerichtlichen Endkontrolle" des Supreme People's Court (SPC) als auch den Mechanismus der „Endgültigkeit von Einzelfall-Schiedsverfahren" des Shenzhen Court of International Arbitration (SCIA) beinhaltet. Die vom SCIA in Qianhai etablierten Schlichtungsregeln und Mechanismen stimmen nahtlos mit globalen Standards überein.Chi Wenhui, stellvertretender Leiter der Abteilung für internationale Kooperation und Entwicklung beim SCIA, teilte in einem Interview mit Journalisten das Folgende mit: „Dieses Jahr markiert den 13. Jahrestag der Kooperationszone Qianhai Shenzhen-Hongkong für die moderne Dienstleistungsbranche, den zweiten Jahrestag des Qianhai-Plans und den 40. Jahrestag des SCIA. Als erste internationale Schlichtungsstelle im Großraum Guangdong-Hongkong-Macao spiegelt das SCIA die Ergebnisse der Reformen und Öffnungsbemühungen von China sowie die Entwicklung der Sonderwirtschaftszone Shenzhen wider. Nach unserer Gründung in Qianhai erreichte unser Gesamtstreitwert der Schiedsverfahren im Jahr 2022 eine beachtliche Summe in Höhe von127,2 Milliarden Yuan. Dieser Wert belegte den ersten Platz in Asien und lag unter den drei besten der Welt."Die Entwicklung von vier entscheidenden Systemen – einem umfassenden System zur Beilegung von Handelsstreitigkeiten, einem Regelsystem, das an internationalen Standards ausgerichtet ist, einem Rechtsdienstleistungssystem, das die gesamte Dienstleistungskette und den gesamten Geschäftsablauf abdeckt, und einem dynamischen System für Rechtsinnovationen – fördert gemeinsam die Internationalisierung der Rechtsdienstleistungen in Qianhai.Wu Jiansheng, Leiter der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit bei der Qianhai Belt & Road Legal Services Federation, kommentierte in einem Interview: „Die „vier großen Systeme" machen zum einen die Beilegung von Handelsstreitigkeiten effizienter. Zum anderen können sie die Kapazitäten der juristischen Dienstleistungen stärken und die juristische Innovation fördern, insbesondere im Bereich der digitalen Rechtsstaatlichkeit. Dies wird einen Zustrom von Rechtsexperten und Unternehmen in Richtung Qianhai ziehen und zur weiteren Öffnung der juristischen Unternehmungen von Qianhai beitragen."Experten legen nahe, dass der internationale juristische Dienstleistungsbezirk Qianhai Shenzhen-Hongkong seine einzigartigen Fähigkeiten in den Bereichen der grenzüberschreitenden Rechtsprechung, grenzüberschreitenden rechtlichen Anwendbarkeit, grenzüberschreitenden Strafverfolgung und noch vieles mehr weiter vertiefen kann. Dies wird wahrscheinlich noch mehr international anerkannte Schlichtungsstellen dazu veranlassen, dort eine Präsenz zu etablieren. Gleichzeitig kann der Bezirk den Umfang der Schlichtungsverfahren erweitern, die Zusammenarbeit mit Hongkong und Macao intensivieren sowie einen Pool von erfahrenen Fachleuten schaffen und sich letztendlich zu einem offeneren juristischen Dienstleistungsbezirk entwickeln.Beobachter erwarten eine vielversprechende Zukunft für den internationalen juristischen Dienstleistungsbezirk Qianhai Shenzhen-Hongkong und gehen davon aus, dass Qianhai zu einem neuen Paradebeispiel für internationale juristische Dienstleistungszentren in China werden wird.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/qianhai-shenzhen-setzt-neue-maWstabe-fur-internationale-juristische-dienstleistungszentren-301915159.htmlPressekontakt:Frau Meng,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone, übermittelt durch news aktuell