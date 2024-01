Qianhai Health Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Qianhai Health beträgt derzeit 7,23, was 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Händler) von 37 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,05 HKD für die Qianhai Health-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,036 HKD, was einem Unterschied von -28 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt werden oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für letzteren (0,04 HKD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-10 Prozent), weshalb die Qianhai Health-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird daher für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung vergeben.

Was die Dividende betrifft, weist Qianhai Health derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus. Dies liegt unter dem Branchendurchschnitt ("Händler") von 5,34 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Qianhai Health-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -57,95 Prozent erzielt, was 62,21 Prozent unter dem Durchschnitt (4,25 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Händler" beträgt -3,85 Prozent, und Qianhai Health liegt aktuell 54,11 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.