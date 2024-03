Qianhai Health Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen eine grüne Farbe, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An zwei Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten Tagen wurde ebenfalls vermehrt positiv über Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Qianhai Health diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment ergibt insgesamt eine "Gut"-Einschätzung.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 7,23, was 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Händler) von 37 liegt. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist die Aktie von Qianhai Health unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zum Aktienkurs der Branche hat Qianhai Health in den letzten 12 Monaten eine Performance von -63,92 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der "Händler"-Branche sind im Durchschnitt um -11,4 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Underperformance von -52,52 Prozent im Branchenvergleich für Qianhai Health. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -2,22 Prozent im letzten Jahr, und Qianhai Health lag 61,7 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Qianhai Health derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Händler. Der Unterschied beträgt 5,6 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,6 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".