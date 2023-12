Qianhai Health Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Die Aktie von Qianhai Health wird unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet, darunter Sentiment und Buzz, Dividende, Branchenvergleich Aktienkurs und Fundamentaldaten. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten wenig Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Änderung erfahren, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite von Qianhai Health 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,5 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich seiner Dividendenpolitik.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Qianhai Health in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -55,21 Prozent gezeigt, während ähnliche Aktien aus der "Händler"-Branche im Durchschnitt um 2,66 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -57,87 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, in dem die Aktie um 64,54 Prozent unter dem Durchschnitt lag, zeigt sich eine deutliche Unterperformance. Aufgrund dessen erhält Qianhai Health in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Fundamentaldaten zeigen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 7,23 beträgt, was 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Qianhai Health auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

