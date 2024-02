Wohin geht es nun, Versalink?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Versalink-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 28, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt dagegen eine weniger volatile Bewertung und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis wird für den 25-Tage-RSI ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst, beträgt für Versalink 34,62 Prozent und liegt damit über dem Mittelwert für diese Aktie. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Versalink aktuell bei 0,05 SGD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt mit 0,052 SGD um +4 Prozent über diesem Wert. Der GD50 der letzten 50 Tage weist ebenfalls ein Niveau von 0,05 SGD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Versalink-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,57 Prozent erzielt, was 12,33 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" von -9,78 Prozent, liegt Versalink aktuell 11,79 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.