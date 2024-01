Qianhai Health Aktie: Finger weg?

Im Bereich Dividende schüttet Qianhai Health derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Händlerbranche. Die Differenz beträgt 5,27 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,27 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in Bezug auf Qianhai Health zeigt. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Qianhai Health mit einer Rendite von -55,21 Prozent mehr als 59 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Händler"-Branche von -4,08 Prozent liegt Qianhai Health mit 51,13 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Qianhai Health derzeit auf 0,05 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,037 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -26 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,04 HKD, was bedeutet, dass die Aktie mit -7,5 Prozent Abstand auch aus dieser Sicht als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird Qianhai Health daher mit einer Gesamtnote von "Schlecht" bewertet.