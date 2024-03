Qianhai Health Aktie: Es wird konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Qianhai Health. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 12,5 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Qianhai Health derzeit überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Wie steht es um den 25-Tage-RSI? Im Gegensatz zum RSI7 ist Qianhai Health hier weder überkauft noch überverkauft. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Qianhai Health daher in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Qianhai Health derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,68%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -71,43 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Unterperformance von 69,27 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Händler" beträgt -12,33 Prozent, wobei Qianhai Health aktuell 59,1 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Qianhai Health in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".