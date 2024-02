Qianhai Health Aktie: Davon kann keine Rede sein!

In den letzten zwei Wochen wurde über Qianhai Health besonders positiv diskutiert. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Das Stimmungsbarometer zeigte sich an fünf Tagen in eine positive Richtung und auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind es hauptsächlich positive Themen, die die Anleger interessieren. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer gibt Qianhai Health insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Qianhai Health mit 0% unter dem Branchendurchschnitt und die Dividendenrendite fällt um 5,66 Prozentpunkte niedriger aus. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) der Qianhai Health liegt bei 30, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 68, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher eine Einstufung von "Gut".

Anhand der technischen Analyse kann festgestellt werden, dass die Qianhai Health derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs verläuft bei 0,04 HKD, während der Kurs der Aktie (0,028 HKD) um -30% über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 0,03 HKD entspricht einer Abweichung von -6,67%, womit die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für Qianhai Health eine Bewertung von "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.