Qianhai Global Investment Promotion and Talent Conference 2023 in China

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -SHENZHEN, China, 10. November 2023 /PRNewswire/-- Am 9. November fand die Qianhai Global Investment Promotion and Talent Conference 2023 statt, die bei Unternehmen und Investoren aus aller Welt auf großes Interesse stieß. Das Event zog zahlreiche Fortune-Global-500-Firmen, Unternehmen aus Hongkong sowie führende Industrieketten an, die sich in Qianhai ansiedelten, insgesamt mehr als 130 Milliarden Yuan investierten und so der hochwertigen wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt weiteren Auftrieb verliehen.Im Rahmen der Konferenz wurden der Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone zufolge derQianhai Global Investment Promotion Plan 2024 und die neuen sechs Ballungsgebiete vorgestellt. Ausgehend von den ursprünglichen sechs Ballungsgebieten wurde eine neue räumliche Anordnung industrieller Ballungsgebiete gemäß dem Muster „6 + 6" geschaffen, um die agglomerierte Entwicklung vorteilhafter Industrien zu beschleunigen.Herr Wang Shourui, stellvertretender Bürgermeister der Stadtverwaltung Shenzhen, erklärte in seiner Ansprache, dass die Konferenz bestrebt sei, Unternehmen und qualifizierten Menschen ein erstklassiges Geschäftsumfeld, einen qualitativ hochwertigen Wirtschaftsraum und eine breit angelegte Entwicklungsstufe an einem neuen Ausgangspunkt zu bieten, um gemeinsam eine wichtige Antriebskraft für eine hochwertige Entwicklung zu schaffen.Herr Algernon Yau Ying-wah, Sekretär für Handel und wirtschaftliche Entwicklung der Sonderverwaltungszone Hongkong, betonte in einer Videobotschaft, dass der Qianhai-Plan den Unternehmen in Hongkong zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten bietet.Qianhai hat die Bemühungen um eine Investitionsförderung verstärkt und damit bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Im Rahmen der letztjährigen Konferenz brachte Qianhai das Qianhai Global Service Providers-Programm an den Start. Mit dem Programm möchte man die 50 besten globalen Dienstleister der Welt sowie die 20 besten globalen Dienstleister Chinas in acht Kategorien (Finanzen, Handel und Logistik, Informationen, Wissenschaft und Technologie, kulturelles Schaffen, Wirtschaft, Frachtwesen und öffentliche Dienste) anziehen und fördern. Bislang wurden bereits 146 Dienstleister erfolgreich angesprochen, darunter UBS, BP und Tesa.Das Siemens Digital Technology Project zählt zu den Projekten, die in diesem Jahr in Qianhai ins Leben gerufen wurden. Herr Shang Huijie, Senior Vice President von Siemens Limited China, wies darauf hin, dass das wertvollste Attribut von Qianhai die Entwicklungsmöglichkeiten, die es Unternehmen in Bezug auf institutionelle Innovationen, innovative Reformen und Öffnung auf hohem Niveau bietet, seien.Herr Yang Fan, Mitbegründer und Präsident von AI Infrastructure of SenseTime, sagte, dass SenseTime sich mit der Unterstützung und Begleitung von Qianhai weiterentwickelt und eine globale Präsenz aufgebaut habe.Analysten sind sich einig, dass die attraktiven, vorteilhaften Richtlinien die Attraktivität von Qianhai gesteigert haben. Im Rahmen der Konferenz stellte Qianhai die verschiedenen Maßnahmen des Qianhai Administration Bureau of Shenzhen Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone zur Förderung der Entwicklung globaler Dienstleistungsunternehmen in Qianhai vor, die Unternehmen in zehn Bereichen tatkräftig bei der Ansiedlung in diesem Gebiet unterstützen.Es wird erwartet, dass Qianhai im Anschluss an die diesjährige Konferenz stärkere Investitionsförderungsimpulse geben wird, um die hochwertige Entwicklung des Großraums Guangdong-Hongkong-Macao künftig weiter voranzutreiben.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/qianhai-global-investment-promotion-and-talent-conference-2023-in-china-301984875.htmlPressekontakt:Frau Meng,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone, übermittelt durch news aktuell