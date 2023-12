Qian Hu Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Aktienkurs des Unternehmens Qian Hu hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,16 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Qian Hu um 5,73 Prozent unter dem Durchschnitt von 0,58 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt -35,04 Prozent, Qian Hu liegt jedoch 29,88 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

In einer technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Qian Hu-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hierbei ergibt sich eine Abweichung von -7,5 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung rund um Aktien verstärken oder verändern. Bei Qian Hu wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, sodass auch hier das Gesamtergebnis "Neutral" lautet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Qian Hu wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Qian Hu auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers ebenfalls mit "Neutral" bewertet.