Qian Hu Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qian Hu bei 32 liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 19,17 als überbewertet betrachtet wird, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Qian Hu-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,2 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,189 SGD liegt, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf einer kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch ein neutrales Rating.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Qian Hu im Vergleich zum Branchendurchschnitt Freizeitausrüstung & Produkte (4,35 %) eine niedrigere Ausschüttung hat, was zu einer schlechten Bewertung führt, da die Differenz 4,35 Prozentpunkte beträgt. Daher wird die Aktie derzeit als schlecht eingestuft.