Qian Hu Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die technische Analyse der Qian Hu-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,19 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,171 SGD weicht somit um -10 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,18 SGD, was einer Abweichung von -5 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Qian Hu in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt sich, dass die Aktie von Qian Hu mit einer Rendite von -21,11 Prozent mehr als 22 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance der Branche liegt. Die "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -13,88 Prozent, wobei Qian Hu mit 7,23 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Qian Hu zeigt eine Ausprägung von 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Schlecht" führt.