Qian Hu Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Qian Hu-Aktie zeigt einen Wert von 55 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 36,67 im neutralen Bereich. Somit erhält das Wertpapier insgesamt eine "Neutral"-Bewertung nach der RSI-Analyse.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Qian Hu bei 0,2 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,185 SGD liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 0,18 SGD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Qian Hu in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,16 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -30,47 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +25,31 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Qian Hu um 6,59 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Kommunikation über Qian Hu nicht übermäßig positiv oder negativ war und auch die Häufigkeit der Beiträge im normalen Bereich lag.

Insgesamt erhält die Qian Hu-Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf den verschiedenen Analysen.