Qian Hu Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Qian Hu war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Branchenvergleich konnte Qian Hu in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,11 Prozent erzielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +6,36 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche, die im Durchschnitt um -27,47 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von -6,13 Prozent hatte, lag Qian Hu um 14,98 Prozent darunter. Aufgrund dieser Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Qian Hu festgestellt werden, weder in Bezug auf positive noch auf negative Themen in den sozialen Medien. Daher wird auch das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Qian Hu-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,19 SGD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,165 SGD lag, was einer Abweichung von -13,16 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" bewertet wird. Schaut man auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 0,17 SGD, so liegt der letzte Schlusskurs bei ähnlichen -2,94 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Qian Hu-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.