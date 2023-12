Qiagen-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Qiagen-Aktie derzeit bei 40,17 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 38,85 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um -3,29 Prozent unter dem GD200 liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 36,78 EUR, was einer positiven Differenz von +5,63 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine gute Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Jahresperformance der Qiagen-Aktie im Sektor "Gesundheitspflege" mit einer Rendite von -22,52 Prozent mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten von 4,08 Prozent, wobei Qiagen mit -26,59 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.

Eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei Qiagen zeigt sich eine interessante Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qiagen derzeit bei 24,38, was unter dem Branchendurchschnitt von 88,96 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine gute Bewertung erhält.