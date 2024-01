Qiagen Aktie: Das macht sprachlos!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Qiagen-Aktie liegt bei 57,01, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 38, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Insgesamt wird daher für die Kategorie "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung festgestellt werden. Dies wird durch positive Auffälligkeiten im Stimmungsbild und eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien belegt. Daher wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet und Qiagen bekommt für diese Stufe ein "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Qiagen-Aktie beträgt aktuell 26,64 und liegt somit 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und Qiagen auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 39,78 EUR eine Abweichung von +3,09 Prozent zum aktuellen Kurs von 41,01 EUR aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), bei dem der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit auch ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.