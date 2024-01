Qiagen Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qiagen beträgt 26, was im Vergleich zum Branchenwert von 98,17 für "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" unter dem Durchschnitt (ca. 73 Prozent) liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, wird Qiagen daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigte Qiagen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung deutet zudem auf eine negative Trendwende hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf langfristige Stimmungsbilder führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Gesundheitspflege" ergab sich für Qiagen eine Rendite von -17,11 Prozent im vergangenen Jahr, was 9,95 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" beträgt -6,95 Prozent, und Qiagen liegt aktuell 10,16 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Qiagen-Aktie liegt für die letzten 7 Tage bei 32, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (33,09) ergab ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Qiagen.

Sollten Qiagen Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Qiagen jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Qiagen-Analyse.

Qiagen: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...