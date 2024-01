Qiagen Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Aktienkurs von Qiagen verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,11 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -7,39 Prozent, was bedeutet, dass Qiagen eine Underperformance von -9,71 Prozent verzeichnete. Der "Gesundheitspflege"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von -7,57 Prozent im letzten Jahr, wobei Qiagen 9,54 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Qiagen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Qiagen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,64 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt ist und daher unterbewertet wird. Das Branchen-KGV liegt bei 97,61, was einer Differenz von 73 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung des aktuellen Zustands eines Wertpapiers verwendet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Qiagen liegt bei 30,38 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen Wert von 30,86, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Qiagen derzeit ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 0 auf, was einer negativen Differenz von -3,66 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Qiagen von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.