Qiagen Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien. Die Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien kann neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionen über Qiagen wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu einem insgesamt "Schlechten" Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt wird Qiagen als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 26,64, während das Branchen-KGV bei 99,38 liegt, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, stuft die Qiagen-Aktie als "Neutral" ein, sowohl für den 7-tägigen RSI mit einem Wert von 36,76 als auch den 25-tägigen RSI mit einem Wert von 36,85.

In den letzten 12 Monaten erzielte Qiagen eine Performance von -17,11 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" eine Underperformance von -7,67 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Sektor "Gesundheitspflege" lag die Rendite von Qiagen um 8,22 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.