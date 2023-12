Qi County Jiajia Foodstuff Aktie: Das macht sprachlos!

Die Jiajia Food-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 4,04 CNH erreicht, während der aktuelle Kurs bei 4,28 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zum GD200 einen Anstieg von +5,94 Prozent verzeichnet und somit als "Gut" bewertet wird. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 4,13 CNH, was einem Abstand von +3,63 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiajia Food 135, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Nahrungsmittelbranche (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf fundamentale Kriterien.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Jiajia Food-Aktie ein neutraler Titel ist. Der RSI7-Wert für sieben Tage beträgt 57,58, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert für 25 Tage bei 42,71 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Daraus ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in letzter Zeit keine bedeutende Tendenz in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Jiajia Food-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die technische Analyse ein gutes Rating für die Aktie ergibt, während die fundamentale Analyse und der Relative Strength-Index zu einer neutralen Bewertung führen. Die Stimmungs- und Diskussionsanalyse bestätigt ebenfalls dieses neutrale Rating für die Jiajia Food-Aktie.