Qi County Jiajia Foodstuff Aktie: Das macht sprachlos!

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Jiajia Food in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich hat Jiajia Food in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,07 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -8,87 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +4,8 Prozent für Jiajia Food entspricht. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor hat das Unternehmen eine Überperformance von 4,67 Prozent erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Wenn es um die Dividende geht, zeigt sich, dass Investoren in die Aktie von Jiajia Food bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 1,7 Prozentpunkten erzielen können. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jiajia Food-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 4,03 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,02 CNH liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie aufgrund der geringen Abweichung vom gleitenden Durchschnitt ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Jiajia Food-Aktie in der technischen Analyse somit ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Sollten Qi County Jiajia Foodstuff Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Qi County Jiajia Foodstuff jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Qi County Jiajia Foodstuff-Analyse.

Qi County Jiajia Foodstuff: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...