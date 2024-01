Qi County Jiajia Foodstuff Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Einschätzung einer Aktie umfasst verschiedene Faktoren, darunter auch die Analyse des Sentiments und des Buzzes. In Bezug auf Jiajia Food zeigt sich für die vergangenen Monate eine geringe Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Ein weiteres wichtiges Signal für die Analyse ist der Relative Strength Index (RSI). Bei Jiajia Food liegt der RSI bei 50, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führt zu einer neutralen Einschätzung auf diesem Niveau. Somit kann die Gesamtbewertung auch hier als "Neutral" eingestuft werden.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiajia Food einen Wert von 135,88, was in ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung auf fundamentaler Basis.

Die technische Analyse der Jiajia Food-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,03 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,02 CNH nur um -0,25 Prozent abweicht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend erhält die Jiajia Food-Aktie aufgrund der geringen Diskussionsintensität, der neutralen RSI-Werte, der neutralen fundamentale Kriterien und der neutralen charttechnischen Bewertung insgesamt die Einschätzung "Neutral".