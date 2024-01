Qi County Jiajia Foodstuff Aktie: So geht’s nicht weiter!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Jiajia Food liegt bei 50, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 66,33 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "neutral"-Gesamteinschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Jiajia Food diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigt an 12 Tagen eine positive Richtung an. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von Jiajia Food nur wenig Aktivität aufweist. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" für Jiajia Food führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiajia Food bei 135,88, was einem ähnlichen Niveau wie dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Aktie wird daher als "neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist. Dies sind die aktuellen Bewertungen und Einschätzungen für Jiajia Food auf der Basis der genannten Kriterien.