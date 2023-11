Qi County Jiajia Foodstuff Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die technische Analyse der Jiajia Food-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 4,05 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,29 CNH weicht somit um +5,93 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 4,1 CNH, und der letzte Schlusskurs weicht nur um +4,63 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Jiajia Food-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Anleger zeigten sich an fünf Tagen positiv gestimmt, ohne negative Diskussionen. An insgesamt fünf Tagen waren sie neutral eingestellt, und in den letzten ein bis zwei Tagen haben sie verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Jiajia Food diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Im Branchenvergleich hat die Jiajia Food-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,24 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt sie damit 0,73 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" beträgt -0,67 Prozent, und Jiajia Food liegt aktuell 0,43 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiajia Food aktuell 135. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus diesem Vergleich ergibt sich, dass Jiajia Food aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist, und daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung erhält.