Qi County Jiajia Foodstuff Aktie: Es wird konkret!

Der Aktienkurs von Jiajia Food verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,07 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor liegt die Performance von Jiajia Food um 6,83 Prozent über dem Durchschnitt (-10,91 Prozent). In der Branche Nahrungsmittel liegt die durchschnittliche jährliche Rendite bei -10,69 Prozent, wobei Jiajia Food aktuell um 6,62 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Jiajia Food bei 4,03 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,95 CNH liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -1,99 Prozent liegt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 4,17 CNH, was zu einer negativen Bewertung (-5,28 Prozent) führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Jiajia Food im Vergleich zur Branche Nahrungsmittel eine Rendite von 0 % aus, was 1,71 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung im Bereich der Dividendenrendite.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Jiajia Food besonders positive Diskussionen geführt, mit einer überwiegend positiven Stimmung an 11 Tagen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen überwiegend positiv. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments. Insgesamt wird Jiajia Food aufgrund des Anleger-Sentiments insgesamt mit "Gut" bewertet.