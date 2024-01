Qeeka Home Aktie: Das liegt auf Eis

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt Qeeka Home Cayman eine Rendite von -10,02 Prozent, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" verzeichnet eine mittlere Rendite von -4,49 Prozent, wobei Qeeka Home Cayman mit 5,53 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Dividendenrendite hat Qeeka Home Cayman derzeit einen Wert von 7,57 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,24 Prozent. Dies entspricht einer Differenz von +1 und führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qeeka Home Cayman liegt bei 89,76, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 31 liegt. Dies entspricht einem Abstand von 181 Prozent. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien als "teuer" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Qeeka Home Cayman gesprochen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.