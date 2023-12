Qeeka Home Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Aktie von Qeeka Home Cayman wird aufgrund verschiedener Analysemethoden wie fundamentaler Analyse, Anleger-Sentiment, technischer Analyse und dem Relative Strength Index bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von Qeeka Home Cayman mit einem Wert von 89,76 deutlich höher bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" (31,29). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht eine Einstufung als "Schlecht" ergibt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion über Qeeka Home Cayman. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass der GD200 des Wertes bei 0,39 HKD liegt, während der Kurs der Aktie bei 0,37 HKD liegt, was einer Abweichung von -5,13 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -7,5 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) weist einen Wert von 71,43 auf, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,81, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.